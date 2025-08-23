Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Protestna okupljanja održana su i večeras u nekoliko gradova u Srbiji. Skupovi su održani u Beogradu, Nišu, Sremskim Karlovcima, Kostolcu i Boru.

Studenti i zborovi građana Beogradskih naselja večeras su se okupili kod Vukovog spomenika. Akciju su nazvali „Šetamo kerove“. Prema najavama zborova, skup će trajati do 21 sat, a planirana je protestna šetnja. Organizatori nisu želeli da otkriju trasu kolone, ali su poručili da "žele da pokažu da je nasilje sa druge strane". Protestna šetnja u Beogradu završena je kod Platoa ispred Filozofskog fakulteta, gde je održano 16 minuta tišine. Grupa koja je krenula od