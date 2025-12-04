Kesić: „Dopustili su ludacima da budu glasni“

Kesić: „Dopustili su ludacima da budu glasni“

Gostujući u emisiji Pressing na TV N1 Sarajevo, novinar i satiričar Zoran Kesić rekao je da je misija njegove emisije da, kao građani i novinari, reaguju na sve što u društvu prepoznaju kao pogrešno, lažno ili manipulativno.

Govoreći o protestima u regionu, Kesić navodi primere iz Skoplja, Zagreba i Srbije. „I u Skoplju mi kažu da nema protesta nakon one tragedije u diskoteci. Situacija je slična kao što je pala nadstrešnica u Novom Sadu, sve je sličan narativ“, kaže Kesić u Pressingu. Posebno ističe studentske proteste u Srbiji. „Kod nas se u Srbiji desilo jer su studenti osetili potrebu da se solidarišu i reaguju. Studenti su bili hodajuća manifestacija nade. Matorima su dali nadu da
