Dijalog jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi

RTK pre 5 sati
Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i sa predstavnicima Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa kojima je razgovarao o unapređenju položaja i rada ovih visokoškolskih ustanova.

Premijer Macut je izrazio zadovoljstvo nastavkom direktnog dijaloga sa visokoškolskim ustanovama, navodeći da je to jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi, saopštila je Vlada. Jedna od tema sastanka bila je finansijsko funkcionisanje ovih ustanova, budući da od 1. januara počinje primena Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje.
