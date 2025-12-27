Macut sa rektorima i dekanima o unapređenju položaja visokoškolskih ustanova

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Macut sa rektorima i dekanima o unapređenju položaja visokoškolskih ustanova

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i sa predstavnicima Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa kojima je razgovarao o unapređenju položaja i rada ovih visokoškolskih ustanova.

Premijer Macut je izrazio zadovoljstvo nastavkom direktnog dijaloga sa visokoškolskim ustanovama, navodeći da je to jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi, saopštila je Vlada. Tanjug/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/SLOBODAN MILJEVEVIĆ Jedna od tema sastanka bila je finansijsko funkcionisanje ovih ustanova, budući da od 1. januara počinje primena Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI). Macut je ukazao da je cilj ovog
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Nema odlaganja sistema SPIRI: Koji su zaključci sastanka Macuta sa predstavnicima akademske zajednice?

Nema odlaganja sistema SPIRI: Koji su zaključci sastanka Macuta sa predstavnicima akademske zajednice?

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Dijalog jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi

Dijalog jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi

RTK pre 2 sata
Macut razgovarao sa rektorima i dekanima o primeni sistema SPIRI

Macut razgovarao sa rektorima i dekanima o primeni sistema SPIRI

Radio 021 pre 3 sata
Macut sa rektorima i dekanima o unapređenju položaja visokoškolskih ustanova

Macut sa rektorima i dekanima o unapređenju položaja visokoškolskih ustanova

RTV pre 4 sati
Macut razgovarao sa rektorima i dekanima: Tema sastanka i primena SPIRI

Macut razgovarao sa rektorima i dekanima: Tema sastanka i primena SPIRI

Nedeljnik pre 4 sati
Macut razgovarao sa prorektorima i dekanima o SPIRI

Macut razgovarao sa prorektorima i dekanima o SPIRI

NIN pre 4 sati
Macut razgovarao sa rektorima i dekanima o primeni računovodstvenog sistema SPIRI

Macut razgovarao sa rektorima i dekanima o primeni računovodstvenog sistema SPIRI

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada Republike SrbijeNovi SadTanjugKragujevacVisoko obrazovanjeĐuro Macut

Društvo, najnovije vesti »

Novija godina

Novija godina

Danas pre 39 minuta
Naše hapšenje je inscenirano kao teatar trećerazredne produkcije

Naše hapšenje je inscenirano kao teatar trećerazredne produkcije

Danas pre 44 minuta
Koliko sna je potrebno nakon treninga za optimalan oporavak mišića?

Koliko sna je potrebno nakon treninga za optimalan oporavak mišića?

Danas pre 44 minuta
Odbijen zahtev akademske zajednice da se odloži uvođenje sistema SPIRI

Odbijen zahtev akademske zajednice da se odloži uvođenje sistema SPIRI

Danas pre 54 minuta
Dom kao umetnost: Enterijeri stanova koji su obeležili 2025. godinu

Dom kao umetnost: Enterijeri stanova koji su obeležili 2025. godinu

Danas pre 1 sat