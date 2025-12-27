Macut sa rektorima i dekanima o unapređenju položaja visokoškolskih ustanova

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i sa predstavnicima Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa kojima je razgovarao o unapređenju položaja i rada ovih visokoškolskih ustanova.

Premijer Macut je izrazio zadovoljstvo nastavkom direktnog dijaloga sa visokoškolskim ustanovama, navodeći da je to jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi, saopštila je Vlada. Tanjug/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/SLOBODAN MILJEVEVIĆ Jedna od tema sastanka bila je finansijsko funkcionisanje ovih ustanova, budući da od 1. januara počinje primena Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI). Macut je ukazao da je cilj ovog