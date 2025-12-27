Macut razgovarao sa rektorima i dekanima o primeni sistema SPIRI

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Razgovarali su o primeni "Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje" (SPIRI) koji će 1. januara biti uveden i te ustanove. Premijer Macut je rekao da je cilj uvođenja SPIRI pojednostavljenje načina rada i poboljšanje efikasnosti upravljanja sistemom javnih finansija. On je kazao da je taj sistem trebalo da se uvede pre godinu dana, a da je primena odložena na zahtev Univerziteta u Beogradu da bi se dodatno dalo vreme za pripremu i prilagođavanje.