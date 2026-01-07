Zbog snega problemi sa strujom u delu Mačvanskog okruga, glavni putevi u Srbiji prohodni

Beta pre 1 sat

Аuto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima danas su prohodni za saobraćaj a zbog snega problema ima u snabdevanju strujom u Mačvanskom okrugu.

U Mačvanskom okrugu, nešto je bolja situacija sa snabdevanjem električnom energijom, ali je i dalje u oko 45 mesnih zajednica struje nema, objavila je Radio televizija Srbije (RTS).

Nadležni su kazali da su ekipe i danas na terenu, i da se radi na otklanjanju kvarova, piše na sajtu RTS.a.

U Malom Zvorniku, deo problema je rešen sa agregatima, a na teritoriji Loznice struje nema u još oko 20 mesnih zajednica. dok je jedna osoba evakuisana uz vikend naselja Branjevo.

Zbog porasta vodostaja Drine, uvedena je vanredna odbrana od poplava na reci Drini u Loznici u naseljima Lipnički Šor i Jelav.

Došlo je do izlivanja u nebranjenim priobalnim delovima, a kako se naovodi u saopštenju, nisu ugrožena branjena područja.

U Malom Zvorniku, u toku noći je proglašena vanredna odbrana od poplava na Drini u dužini od pet kilometara, a od jutros je na toj deonici na snazi redovna mera odbrane od poplava.

U Krupnju je bez električne energije 1.500 domaćinstva dok  u opštini Vladimirci, u oko četiri mesne zajednice još nemaju struju.

Saobraćaj u zlatiborskom kraju se odvija usporeno zbog kiše koja se ledila pri tlu a ekipe užičkih "Puteva" posipaju mešavinu soli i rizle.

Zbog ledene kiše koja je noćas padala bez električne energije je više užičkih sela i naselja  - Tatinac, Duboko, Lunovo selo, Karan, Gornji i Donji Drčelici, Lokva i deo Mendinog brda.

Na teritoriji Požege bez struje su sela Visibaba i Uzići, a na teritoriji Kosjerića, sela Brajkovići, Kaona i Podbukovi. 

Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Putevi Srbije“ su saopštili da su auto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj.

Snega ima, kako su naveli u izveštaju od 11.00, mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Kolubare, Novog Sada, Pančeva, Požege, Subotice, Užica i Zrenjanina.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Novog Pazara, Valjeva, Ivanjice i Fruške gore (Iriški venac).

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi a raspolažu, kako je saopšteno, sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

Apelovali su na učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas na istoku i jugoistoku Srbije očekuje kiša koja će se lediti na tlu, 

Dodali su i se na području severne, zapadne, centralne  i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje intenziviranje snežnih padavina i povećanje visine snega za 10 do 15 centimetara,  lokalno i više.

Vanredna situacija , zbog niza problema izazavnih snegom, je od uvedena u Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, delu Prijepolja i Vladimircima.

(Beta, 07.01.2026)

Ključne reči

RTSSneg

