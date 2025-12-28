Zrenjanin: Uhapšen muškarac čija je puška opalila prilikom odlaganja i usmrtila drugog muškarca

Policija u Zrenjaninu uhapsila je muškarca D.B. (53) iz Sremske Mitrovice, zbog sumnje da je posle lova u Aradcu, prilikom odlaganja lovačke puške u automobil, ona opalila i usmrtila 54-godišnjeg muškarca, saopšteno je večeras. Zrenjaninska policija je navela u saopštenju da se D.B. sumnjiči da je izvršio krivično delo „teško delo protiv opšte sigurnosti“. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom