Kobni hitac posle lova u Aradcu: Lovac preminuo, policija privela osumnjičenog

Zrenjaninska policija je, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila D. B. (53) iz Sremske Kamenice, zbog sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

On je uhapšen nakon što je u subotu, 27. decembra, u popodnevnim satima, posle lova u Aradcu, preminuo pedesetčetvorogodišnji muškarac. Kako se sumnja, ovaj muškarac je preminuo nakon što je pogođen iz lovačke puške koja je opalila dok ju je uhapšeni D. B. odlagao u vozilo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.