Uhapšen muškarac zbog smrti lovca u Zrenjaninu: Puška opalila dok ju je odlagao u automobil, metak čoveka ubio na mestu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati, dok će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu Metak je prošao kroz staklo vozila i pogodio D.K. u vrat Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D.

B. (53) iz Sremske Kamenice, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da јe danas popodne posle lova u Aradcu, pedesetčetvorogodišnji muškarac preminuo, nakon što јe pogođen iz lovačke puške koјa јe opalila prilikom odlaganja u vozilo od strane D. B. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Kako nezvanično