Uhapšen muškarac zbog smrti lovca u Zrenjaninu: Puška opalila dok ju je odlagao u automobil, metak čoveka ubio na mestu

Blic pre 3 sata
Uhapšen muškarac zbog smrti lovca u Zrenjaninu: Puška opalila dok ju je odlagao u automobil, metak čoveka ubio na mestu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati, dok će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu Metak je prošao kroz staklo vozila i pogodio D.K. u vrat Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D.

B. (53) iz Sremske Kamenice, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da јe danas popodne posle lova u Aradcu, pedesetčetvorogodišnji muškarac preminuo, nakon što јe pogođen iz lovačke puške koјa јe opalila prilikom odlaganja u vozilo od strane D. B. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Kako nezvanično
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zrenjanin: Uhapšen muškarac čija je puška opalila prilikom odlaganja i usmrtila drugog muškarca

Zrenjanin: Uhapšen muškarac čija je puška opalila prilikom odlaganja i usmrtila drugog muškarca

Danas pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Pasji život Vučićevih ekstremista

Pasji život Vučićevih ekstremista

Radar pre 1 sat
Naše hapšenje je iscenirano kao teatar trećerazredne produkcije

Naše hapšenje je iscenirano kao teatar trećerazredne produkcije

Danas pre 48 minuta
Zrenjanin: Uhapšen muškarac čija je puška opalila prilikom odlaganja i usmrtila drugog muškarca

Zrenjanin: Uhapšen muškarac čija je puška opalila prilikom odlaganja i usmrtila drugog muškarca

Danas pre 48 minuta
Čajevi protiv nesanice: Devet biljaka koje su prijatelji sna

Čajevi protiv nesanice: Devet biljaka koje su prijatelji sna

Novi magazin pre 48 minuta
Konačno evropski šampioni

Konačno evropski šampioni

Radar pre 1 sat