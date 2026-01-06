Liderka opozicije u Venecueli Mačado predviđa brzi povratak u Venecuelu

Liderka opozicije u Venecueli i dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine Marija Korina Mačado (Maria Corina Machado) izjavila je da planira da se vrati u zemlju "što je pre moguće".

Ona je kasno sinoć u izjavi za Foks njuz (Fox News) takođe oštro kritikovala Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez), koja je u ponedeljak položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, nazivajući je "jednim od glavnih arhitekata mučenja" koje se pripisuje venecuelanskoj vladi.

Delsi Rodriges je izrazila spremnost da sarađuje sa Vašingtonom, ali Marija Korina Mačado veruje da je Venecuelanci "odbacuju".

"Na slobodnim i poštenim izborima, pobedićemo sa više od 90 odsto glasova, ne sumnjam u to. Učinićemo Venecuelu energetskim centrom Amerike, uvešćemo vladavinu prava, otvorićemo tržišta, biće nam potrebna sigurnost za strane investicije", rekla je Mačado ne pominjući svoju trenutnu lokaciju.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je diskvalifikovao Mariju Korinu Mačado kao privremenog vršioca predsedničke funkcije umesto Nikolasa Madura (Nicolas) još u subotu kada je Maduro uhapšen i odveden u SAD, navodeći da ona "nije imala podršku niti poštovanje u svojoj zemlji".

Mariju Korinu Mačado je vlada Nikolasa Madura proglasila nepodobnom za predsedničke izbore u julu 2024. godine. Nju je ubrzo zamenio drugi predstavnik opozicije Edmundo Gonzales Urutija (Gonzales Urrutia) kao predsednički kandidat, koji tvrdi da je na izborima dobio većinsku podršku građana, preko 65 odsto glasova. On je ubrzo napustio zemlju a Madurove vlasti su za njim raspisale poternicu.

Madura je za pobednika proglasio Nacionalni izborni savet koji nikada nije objavio detaljne rezultate izbora, navodeći kao razlog sajber napad.

(Beta, 06.01.2026)

