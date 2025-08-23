Odbijanje kandidata Srpske liste i Srpske demokratije: Ko od Srba može da učestvuje na izborima na Kosovu?

Danas pre 4 sati  |  Mirjana R. Milenković
Odbijanje kandidata Srpske liste i Srpske demokratije: Ko od Srba može da učestvuje na izborima na Kosovu?

Srpska demokratija Aleksandra Arsenijevića žalila se danas na odluku Centralne izborne komisije Kosova da odbije izbornu listu ove stranke za lokalne izbore, navodeći da je sama odluka CIK-a diskriminatorska, protivzakonita i politički motivisana.

Žalbu najavljuje i Srpska lista, ocenjujući da je odluka CIK-a zapravo pokušaj kosovskog premijera Aljbina Kurtija da stekne jeftine političke poene. I Srpska demokratija i Srpska lista,očekuju da će nakon žalbe i njihove izborne liste i kandidati biti sertifikovani za lokalne izbore. Da podsetimo, Centralna izborna komisija potvrdila je kandidaturu za ukupno 33 politička subjekta, među kojima su se našle najveće partije na Kosovu, ali i tri koje predstavljaju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kurti bi da "ukine" Srbe na: KiM "Stop" za dve srpske stranke na izborima: Hoće da ukloni konkurenciju dok Amerika šalje…

Kurti bi da "ukine" Srbe na: KiM "Stop" za dve srpske stranke na izborima: Hoće da ukloni konkurenciju dok Amerika šalje upozorenja, a sve liči na reprizu već viđene sapunice

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKandidaturaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Režim na raskrsnici – izbori ili još veća represija

Režim na raskrsnici – izbori ili još veća represija

Radar pre 2 sata
Eu: Razočarani smo zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM

Eu: Razočarani smo zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM

Blic pre 3 sata
Kfor: Završeno raspoređivanje dodatnih rezervnih snaga

Kfor: Završeno raspoređivanje dodatnih rezervnih snaga

Danas pre 3 sata
Odbijanje kandidata Srpske liste i Srpske demokratije: Ko od Srba može da učestvuje na izborima na Kosovu?

Odbijanje kandidata Srpske liste i Srpske demokratije: Ko od Srba može da učestvuje na izborima na Kosovu?

Danas pre 4 sati
Đurić sa ambasadorom Lijem: Veoma cenimo principijelan stav Kine po pitanju KiM

Đurić sa ambasadorom Lijem: Veoma cenimo principijelan stav Kine po pitanju KiM

Blic pre 4 sati