Odbijanje kandidata Srpske liste i Srpske demokratije: Ko od Srba može da učestvuje na izborima na Kosovu?
Danas pre 4 sati | Mirjana R. Milenković
Srpska demokratija Aleksandra Arsenijevića žalila se danas na odluku Centralne izborne komisije Kosova da odbije izbornu listu ove stranke za lokalne izbore, navodeći da je sama odluka CIK-a diskriminatorska, protivzakonita i politički motivisana.
Žalbu najavljuje i Srpska lista, ocenjujući da je odluka CIK-a zapravo pokušaj kosovskog premijera Aljbina Kurtija da stekne jeftine političke poene. I Srpska demokratija i Srpska lista,očekuju da će nakon žalbe i njihove izborne liste i kandidati biti sertifikovani za lokalne izbore. Da podsetimo, Centralna izborna komisija potvrdila je kandidaturu za ukupno 33 politička subjekta, među kojima su se našle najveće partije na Kosovu, ali i tri koje predstavljaju