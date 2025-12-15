Sutra sednica Odbora za ustavna pitanja o kandidatima za ustavne sudije

Danas pre 8 sati  |  Beta
Sutra sednica Odbora za ustavna pitanja o kandidatima za ustavne sudije

Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana sutra, 15. decembra u skupštini Srbije, a među tačkama dnevnog reda biće i razmatranje Predloga kandidata za sudije Ustavnog suda koji je podneo predsednik države Aleksandar Vučić.

Trideset prva sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavsto počeće u 17.00 časova u sali 4. Doma narodne skupštine, a na dnevnom redu je i razmatranje Predloga za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik, a koji je podnela predsednica narodne skupštine Ana Brnabić. Na dnevnom redu sednice je i razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koje je podnela vlada, kao i razmatranje Predloga zakona o
