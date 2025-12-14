Milivojević (DS): Pozivam Vučića da izađe iz mišje rupe i raspiše vanredne izbore

Beta pre 2 sata

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević pozvao je danas predsednika države Aleksandra Vučića "najveću kukavicu na političkoj sceni Srbije da izađe iz svoje mišje rupe i raspiše vanredne parlamentarne izbore".

"Ne tražimo ništa više od tebe sem da ih raspišeš, potrudi se da budu u skladu sa demokratskim principima, a građani će kazati da li žele tebe ili ne. Na toj referendumskom atmosferi, građani Srbije će imati samo jedno pitanje - ili Srbija ili naprednjačka mafija. Ja sam uveren da građani već sada znaju za koga će se opredeliti", rekao je Milivojević, na otvaranju sednice Glavnog odbora stranke.

On je ukazao da su studenti 15. marta, sa najvećeg političkog protesta u istoriji Srbije, formulisali zahtev za vanrednim parlamentarnim izborima.

"Mi smo to podržali i jasno se opredelili da ćemo podržati studente u želji da nastupe na tim izborima, da se nećemo kandidovati i da funkcioneri DS ne traže mesta na poslaničkim listama", rekao je Milivojević.

Kako je dodao, "naša podrška je bezuslovna, ne zato što to smatramo korisnim za našu stranku, već zato što to smatramo jedino ispravnim putem".

Istakao je i da se pre više meseci DS odazvala pozivu studenata opoziciji da se krene u bojkot Skupštine Srbije.

"Skupština Srbije je samo natkriveni deo Ćacilenda, samo fasada demokratije, tu nema p od parlamentarnog života. Svedočimo bahatoj samovolji stečajne upravnice parlamentarnog života u Srbiji Ane Brnabić, ogoljenom nasilju i obesmišljavanju bilo kakve rasprave", rekao je Milivojević.

On je istakao da je režimu važno da vrati zbivanja sa ulica i trgova u parlament, jer su to mesta gde više nema većinu.

"Jedino mesto gde ovaj režim može da je demonstrira je parlament. Nama nije mesto u glumljenju, kulisama i fasadama. Zato sam ponosan da mi više ne učestvujemo u radu takve Narodne Skupštine", rekao je Milivojević.

Predsednik DS je ocenio da je sadašnje vreme - "praskozorje novog dana, sunca slobode koje se rađa nad Srbijom".

(Beta, 14.12.2025)