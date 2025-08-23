Kurti bi da "ukine" Srbe na: KiM "Stop" za dve srpske stranke na izborima: Hoće da ukloni konkurenciju dok Amerika šalje upozorenja, a sve liči na reprizu već viđene sapunice

Odbijanjem Centralne izborne komisije (CIK) da sertifikuje kandidate Srpske liste i Srpske demokratije početak je sprečavanja učešća Srba na lokalnim izborima na Kosovu, ukazuju politički analitičari u Beogradu i Prištini. Objašnjavaju da je sve urađeno pod dirigentskom palicom Aljbina Kurtija mimo svih zakona, ali i na posledice: da će se Kosovo naći pod sankcijama SAD i da će kosovski premijer u tehničkom mandatu biti prvi na toj listi.

Ognjen Gogić, politikolog sa Kosova, kaže da je odluka nedemokratska, nezakonita i deo kampanje Samoopredeljenja, koji želi da osvoji jeftine političke poene i ukloni konkurenta na izborima u opštinama sa srpskom većinom. - Ovo deluje kao repriza lošeg filma koji smo već gledali. U decembru prošle godine dogodio se isti scenario, kada je CIK doneo istu odluku, koja je preinačena na žalbu Srpske liste. Desiće se ista stvar i ovaj put, pa se postavlja pitanje čemu
