Nakon godina čekanja konačno Cyberpunk 2077 video!

Microsoft je na ovogodišnjoj E3 konferenciji imao tu čast da predstavi preko 50 igara, među kojima su i takve svetske premijere kao što su Just Cause 4, Devil May Cry 5, Dying Light 2 i Gears of War 5, ali ipak smo svi potajno čekali samo jednu stvar, za koju se znalo da će se pojaviti upravo na Xbox prezentaciji - prvi “pravi” video za sada već praktično mitski Cyberpunk 2077, RPG studija CD Projekt RED, koji nam je doneo The Witcher...