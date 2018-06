Vučić: O ceni dizela tek kada se završe protesti, a biće završeni

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da postoji prostor da se razmotri izmena cena dizel goriva, ali da o tome neće biti reči dok se ne završe, kako se izrazio, nasilni protesti vozača."A biće završeni, jer niko neće dozvoliti nasilje", rekao je Vučić u Novoj Pazovi i dodao da i sam snosi deo krivice jer je molio Vladu Srbije da omogući održavanje tih protesta po ulicama.On je ocenio da se radi o nasilnim politički motivisanim protestima sa stepenom nasilja koji nije viđen u Srbiji 10 godina, od ubistva demonstranta Ranka Panića i prebijanja Slaviše Kokeze.Vučić je kritikovao medije zbog toga što su napad na jednog čoveka koji se protivio blokadi nazvali incidentom i rekao da to nije bio incident već brutalno i jezivo nasilje i krađa njegove imovine od ljudi koji su prekršili Ustavom zagarantovanu slobodu kretanja."Nadležni državni organi radiće u skladu sa zakonom i nikome neće dozvoliti da maltretiraju obične građane, da ih tuku i ubijaju. Moj posao, i svih u Vladi, je da obezbedimo sigurnost za sve građane u zemlji, a ne da lopovi caruju", rekao je Vučić i dodao da država nikome, bez posledica, neće dozvoliti da blokira međunarodni autoput.On je rekao da su netačne tvrdnje da Srbija ima najvišu cenu goriva u Evropi i nabrojao 26 država koje imaju veće cene goriva."Od 40 i nešto evropskih zemalja Srbija ima ubedljivo najnižu cenu struje... A mnogo je važnija struja nego gorivo... I da povećamo cenu struje za 20 odsto i dalje bi bila najniža. Samo Bugarska ima nižu cenu hleba a ima i niže plate i penzije, iako je članica Evropske unije. BiH ima 70 odsto veću cenu hleba. Pa i Crna Gora i Makedonija. Zašto ćute o tome svi", upitao je Vučić.Vučić je rekao da na ceni dizela "može da se radi", ali samo zato što je to važno zbog poljoprivrede, a ne zato što želi da odgovori na pritiske."Ne odgovaram na pritiske ni Amerikancima pa neću ni ulici. Mogu da budem gotov, ali na izborima. Mada su mi to govorili i do sada pa ste uvek vi bili gotovi", rekao je Vučić.