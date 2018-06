Zaev: Novo ime - Republika Severna Makedonija

Zaev je rekao da to rešenje, postignuto posle višegodišnjeg spora s Grčkom, garantuje i nacionalni identitet i napredak zemlje. Naziv "Republika Severna Makedonija" imaće univerzalnu upotrebu, a to će biti precizirano amandmanom na Ustav, rekao je on na konferenciji za medije, kojoj su prisustvovali i svi ministri u Vladi Makedonije. Dogovor postignut sa Grčkom, naveo je Zaev, predviđa potvrdu makedonskog jezika, bez fusnota, i...