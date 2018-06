Neko ko je radio jednom protiv svoje zemlje, radiće uvek protiv svoje zemlje: Vučić o optužbama Vuka Jeremića (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje velike pritiske, i spolja i iznutra, u cilju slabljenja pozicije Srbije u pregovorima o Kosovu i Metohiji, kako ne bismo mogli da dođemo do rešenja, ili, i ako dođemo do njega - da nijedno ne bude dobro. Hoćemo da vratimo nadu u budućnost: Vučić pred više od 6.000 ljudi u Kruševcu (FOTO) (VIDEO) On je, u tom kontekstu, komentarisao i nedavne optužbe Vuka Jeremića o tome da on...