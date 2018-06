Kueva tragičar Perua, Poulsen i Šmajhel heroji Danske

Beta pre 1 sat

Fudbaleri Danske pobedi su danas u Saransku selekciju Perua sa 1:0 u utakmici prvog kola Grupe C Svetskog prvenstva.Jedini gol na utakmici postigao je Jusuf Poulsen u 59. minutu.Danci su u prvom poluvremenu imali više loptu u svom posedu, ali su Peruanci bili opasniji po gol.Peru je u samom finišu poluvremena, u 45. minutu, imao sjajnu priliku da povede, ali je Kristijan Kueva očajno izveo penal.Upravo je Kueva nekoliko minuta ranije oboren u kaznenom prostoru, sudija Bakari Gasama iz Gambije nije odmah pokazao na belu tačku, ali je nakon konsultacija s VAR sistemom odlučio da dosudi najstrožu kaznu.Kueva je preuzeo odgovornost, krenuo je, pa zaostao, a potom poslao loptu daleko preko prečke na veliko razočarenje oko 20.000 navijača Perua u Saransku.Poulsen je u prvom poluvremenu skrivio penal, ali se u drugom poluvremenu iskupio za tu grešku. On je u 59. minutu pogodio mrežu Perua posle brzog napada Danaca i asistencije Kristijana Eriksena.Peru je do kraja meča sve karte bacio na napad, u igru je ušao i kapiten Paolo Gerero, ali su se Danci predvođeni sjajnim golmanom Kasperom Šmajhelom uspešno odbranili.U prvoj utakmici u Grupi C Francuska je ranije danas slavila protiv Australije sa 2:1.U drugom kolu sastaće se Danska - Australija, odnosno Francuska - Peru.