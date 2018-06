Ronaldo: Remi je napravedniji

"Ova utakmica je plod višegodišnjeg rada. Ljudi su uvek verovali u mene i moj rad za moju zemlju. Vodili smo u dva navrata, pokušali smo da pobedimo. Remi je najpravedniji rezultat prema šansama, ali Španija je kontrolisala loptu", rekao je Ronaldo, preneo je španski AS. "Ekipa se žrtvovala do samog kraja. Igrali smo protiv jednog od favorita turnira", dodao je on. Ronaldo je postao četvrti igrač u istoriji koji je postigao golove na...