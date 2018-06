SAD se povukle iz Vijeća za ljudska prava UN-a

Haley je kazala da se Washington odlučio na povlačenje iz Vijeća jer druge države "nisu imale hrabrosti" da se priključe američkoj borbi kako bi se to tijelo reformirao. No, dodala je da taj korak ne znači i američko povlačenje iz „angažiranja u vezi s ljudskim pravima". Do najavljene odluke o povlačenju SAD-a iz tog UN-ovog tijela došlo je samo dan nakon što je šef UN-ovog Vijeća za ljudska prava Zeid Raad al Husein osudio...