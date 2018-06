Potvrđeno: Erdogan lako, u prvom krugu

Foto: Presidential Press Service/Pool via AP "Prema rezultatima, Redžep Tajip Erdogan je dobio apsolutnu većinu važećih glasova", rekao je predsednik izborne komisije Sadi Given na konferenciji u Ankari. Ta Givenova izjava je u sedištu Erdoganove Partije pravde i razvoja (AKP) dočekana radosnim uzvicima. On je naveo da je u sistemu komisije do sada registrovano 97,7 odsto glasova kao i da glasovi koji tek treba da budu obrađeni nisu dovoljni...