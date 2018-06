Krkobabić: Od danas konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugarima

Beta pre 4 sata

Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić izjavio je da se od danas poljoprivrednici i zadrugari mogu prijaviti na konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za šta je izdvojeno oko 825 miliona dinara u okviru projekta "500 zadruga u 500 sela".Krkobabić je za Radio-televiziju Srbije kazao da se zainteresovani poljoprivrednici u narednih 45 dana mogu prijaviti na konkurs i da bi realizacija programa trebalo da počne na jesen."Danas je lep dan za poljoprivrednike Srbije, za zadrugare Srbije, za novoformirane zadruge, za postojeće zadruge", rekao je Krkobabić.Dodao je planirano da je da ove godine od 60 do 70 sela dobije zadruge."Princip ostaje sličan prošlogodišnjem. Ukupno novoformiranih zadruga prošle i ove godine ima 240", kazao je on i dodao da se za postojeće zadruge daje do 15 miliona dinara bespovratnih sredstava, za nove do 7,5 miliona dinara.Najavio je da će ove godine početi formiranje složenih zadruga."Sredstava su namenjena za kupovinu osnovnog stada, opreme, tehnike, tehnologije...", kazao je ministar zadužen za regionalni razvoj.Prema njegovim rečima, cilj je 500 zadruga u 500 sela.Kako je ranije saopšteno, u 2018. godini programom Vlade Srbije, koji realizuje kabinet ministra zaduženog za regionalni razvoj, zadrugama će biti bespovratno dodeljeno 823.515.000 dinara. To je četiri puta više sredstava nego u 2017. godini, kada je započeo projekat oživljavanja zadrugarstva u Srbiji, poznat i kao projekat "500 zadruga u 500 sela".Od sredine 2017, kada je pokrenut projekat, u Srbiji je osnovano više od 240 novih zadruga.