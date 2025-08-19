OTKRIVAMO Odbačen zahtev Infrastrukture za radove na Prokopu: Ni izvođač još nije izabran

OTKRIVAMO Odbačen zahtev Infrastrukture za radove na Prokopu: Ni izvođač još nije izabran

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbacilo je zahtev Infrastrukture železnice Srbije (IŽS) za odobrenje za izvođenje radova na rekonstrukciji peronskih greda na železničkoj stanici Beograd centar.

Zahtev je odbačen kao nepotpun. Uvidom u zahtev koje je podnelo ovo preduzeće, Ministarstvo je utvrdilo da nisu ispunjeni formalni uslovi. „U spisku parcela zahteva, i u okviru tehničke dokumentacije koja je sastavni deo zahteva za izdavanje odobrenja za izvođenje radova, nije potrebno navoditi sve katastarske parcele kompleksa železničke stanice. Potrebno je navesti katastarske parcele na kojima se nalazi objekat“, navodi se u obrazloženju. Takođe, Ministarstvo je
