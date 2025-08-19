Odbačen zahtev Infrastrukture železnice Srbije za radove na Prokopu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Odbačen zahtev Infrastrukture železnice Srbije za radove na Prokopu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbacilo je zahtev Infrastrukture železnice Srbije za odobrenje za izvođenje radova na rekonstrukciji peronskih greda na železničkoj stanici Beograd centar, piše danas Forbs Srbija.

Zahtev je odbačen kao nepotpun, odnosno Ministarstvo je utvrdilo da nisu ispunjeni formalni uslovi. „U spisku parcela zahteva, i u okviru tehničke dokumentacije koja je sastavni deo zahteva za izdavanje odobrenja za izvođenje radova, nije potrebno navoditi sve katastarske parcele kompleksa železničke stanice. Potrebno je navesti katastarske parcele na kojima se nalazi objekat“, navodi se u obrazloženju. Takođe, Ministarstvo je ukazalo i da je potrebno priložiti
