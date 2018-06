Dačić: Prerano o tome da li će referenduma biti i kada

"O tome da li će ga uopšte biti i kada će se desiti prerano je razgovarati", kazao je Dačić za televiziju Prva i dodao da referendum ne mora biti vezan za neke izbore. On je kazao da je u nedelju u Briselu postignuta neka saglasnost oko toga da postoji mogućnost da se dođe do trajnog rešenja kosovskog problema. "Ako želimo trajno rešenje ono ne može da se zasniva na željama Prištine da će Srbija priznati njihovu jednostranu odluku. To je...