Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

Blic pre 7 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

U nekoliko gradova održavaju se protesti podrške privedenim demonstrantima. U Beogradu su se građani okupili ispred sedišta JZO, a potom i ispred Vlade. U Nišu su se demonstranti okupili ispred zgrade Osnovnog suda, odakle su se uputiti do Policijske ispostave Medijana.

Protest podrške pod nazivom „Svi smo mi Nikolina“, počeo je u 19.30 časova u Nišu. Policija je danas u Pančevu uhapsila A.T. (27) zbog sumnje da je izvršio "krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti". On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine prilikom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu. Takođe, sumnja se da je A. T. gurao policijske
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

BCBP traži od Tužilaštva pokretanje hitne istrage zbog protivzakonitog delovanja policije na protestima

BCBP traži od Tužilaštva pokretanje hitne istrage zbog protivzakonitog delovanja policije na protestima

N1 Info pre 42 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške…

Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške studentima (foto)

Blic pre 7 minuta
uživo Blokada novosadskog suda, skupovi podrške uhapšenim studentima u Beogradu i Novom Sadu

uživo Blokada novosadskog suda, skupovi podrške uhapšenim studentima u Beogradu i Novom Sadu

NIN pre 7 minuta
Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Protest ispred Prekršajnog suda u Novom Sadu zbog privođenja studenta

Sputnik pre 42 minuta
Blokada Suda u Novom Sadu: Priveden student, SNS pristalice pozivaju na skupove (BLOG)

Blokada Suda u Novom Sadu: Priveden student, SNS pristalice pozivaju na skupove (BLOG)

Novi magazin pre 7 minuta
Ponovo blokada novosadskog suda, protest ispred Prekršajnog zbog privođenja studenta

Ponovo blokada novosadskog suda, protest ispred Prekršajnog zbog privođenja studenta

RTV pre 1 sat
FOTO i VIDEO: Policija intervenisala i izgurala Novosađane sa ulaza u sud, uhapšen student PMF-a

FOTO i VIDEO: Policija intervenisala i izgurala Novosađane sa ulaza u sud, uhapšen student PMF-a

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPančevo

Politika, najnovije vesti »

BCBP traži od Tužilaštva pokretanje hitne istrage zbog protivzakonitog delovanja policije na protestima

BCBP traži od Tužilaštva pokretanje hitne istrage zbog protivzakonitog delovanja policije na protestima

N1 Info pre 42 minuta
Vučić tvrdi da večerašnja okupljanja ne organizuje SNS, ali da će im "prisustvovati veliki deo pristalica" stranke

Vučić tvrdi da večerašnja okupljanja ne organizuje SNS, ali da će im "prisustvovati veliki deo pristalica" stranke

N1 Info pre 12 minuta
Bocan-Harčenko: Karakter obojene revolucije - nema lidera, proteste podstiče neko spolja

Bocan-Harčenko: Karakter obojene revolucije - nema lidera, proteste podstiče neko spolja

RTV pre 7 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

Blic pre 7 minuta
Ministri u Vladi i predstavnici SNS ispred Skupštine sa pristalicama i građanima: Zajedno gledaju meč Lige šampiona

Ministri u Vladi i predstavnici SNS ispred Skupštine sa pristalicama i građanima: Zajedno gledaju meč Lige šampiona

Blic pre 42 minuta