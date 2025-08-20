Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

U nekoliko gradova održavaju se protesti podrške privedenim demonstrantima. U Beogradu su se građani okupili ispred sedišta JZO, a potom i ispred Vlade. U Nišu su se demonstranti okupili ispred zgrade Osnovnog suda, odakle su se uputiti do Policijske ispostave Medijana.

Protest podrške pod nazivom „Svi smo mi Nikolina“, počeo je u 19.30 časova u Nišu. Policija je danas u Pančevu uhapsila A.T. (27) zbog sumnje da je izvršio "krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti". On se sumnjiči da je 13. avgusta ove godine prilikom održavanja protesta u Ulici Dimitrija Tucovića u Pančevu tečnošću intenzivnog mirisa prskao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu. Takođe, sumnja se da je A. T. gurao policijske