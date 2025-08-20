FOTO i VIDEO: Policija intervenisala i izgurala Novosađane sa ulaza u sud, uhapšen student PMF-a

Na poziv studenata i zborova, Novosađani su se drugo jutro zaredom okupili kako bi blokirali zgradu pravosudnih organa.

Jake policijske snage su izgurale građane s ulaza kako bi zaposleni ušli u zgradu. Nekoliko novinara je odgurnuto, a jedan student PMF-a je uhapšen. Okupljanje je počelo u 6 časova i tako će, kako navode, biti sve dok se ne oslobode svi politički zatvorenici. Građani su mirno stajali ili sedeli ispred ulaza kada je oko 7.20 sati započela akcija u kojoj je učestvovalo više desetina pripadnika interventne policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija. Prethodno