FOTO i VIDEO: Policija intervenisala i izgurala Novosađane sa ulaza u sud, uhapšen student PMF-a

Moj Novi Sad pre 43 minuta
Na poziv studenata i zborova, Novosađani su se drugo jutro zaredom okupili kako bi blokirali zgradu pravosudnih organa.

Jake policijske snage su izgurale građane s ulaza kako bi zaposleni ušli u zgradu. Nekoliko novinara je odgurnuto, a jedan student PMF-a je uhapšen. Okupljanje je počelo u 6 časova i tako će, kako navode, biti sve dok se ne oslobode svi politički zatvorenici. Građani su mirno stajali ili sedeli ispred ulaza kada je oko 7.20 sati započela akcija u kojoj je učestvovalo više desetina pripadnika interventne policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija. Prethodno
Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Andrej Tanko: Kućni pritvor do 30 dana

Osmočasovna blokada suda u Novom Sadu, policija omogućila ulaz zaposlenima

Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Blokada Suda u Novom Sadu: Priveden student, SNS pristalice pozivaju na skupove (BLOG)

Počelo okupljanje pristalica SNS u nekoliko gradova Srbije

„Jedino rešenje za prekid haosa u zemlji je da vlast odstupi“: Dr Dragan Milić pozvao građane da ne nasedaju na kontramitinge i druge provokacije

„Mogu slobodno da dođu, ali bolje da im se ohrabri šef“: Dušan Janjić za Danas o non-pejperu i šansi da bude priveden

Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

Novi ambasador EU u Srbiji: Osuđujemo nasilje, pozivamo na hitnu deeskalaciju i istragu prekomerne upotrebe sile

