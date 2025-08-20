Studentu Andreju određen kućni pritvor, pristalice SNS počele da se okupljaju (BLOG)

Građani i danas blokiraju sud i tužilaštvo u Novom Sadu, a jedan student PMF je priveden. Predsednik SNS Miloš Vučević pozvao je pristalice te stranke na skupove širom Srbije.

Nekoliko desetina građana Bačke Topole koji su se okupili na skupu protiv blokada razišlo se posle pola sata. Bačka Topola je opština sa blizu 12.000 stanovnika. Među okupljenima je i visoki funkcioner SNS-a Milan Janus, koji je viđen i prilikom napada na građane u Vrbasu, 12. avgusta. U Pančevu, gde su se okupile pristalice SNS, slušaju narodnu muziku. Nose transparent "brotiv blokada". Studentu ETF-a Andreju Tanku, određen je kućni pritvor do 30 dana, saznaje N1.