Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške studentima (foto)

Pod sloganom "Mi ostajemo ispred sve dok pravda ne uđe unutra!", Novosađani okupljeni u Zborove građana zajedno sa studentima blokirali su ponovo jutros novosadsku Palatu pravde zbog, kako kažu, "hapšenja i nezakonitog procesuiranja svojih sugrađana". Za danas su najavljeni protesti u još nekoliko mesta u Srbiji.

Studentkinja Filozofskog fakulteta koja je privedena dok je bila u autobusu gradskog prevoza u Beogradu, saslušana je u Palati pravde u Beogradu, i puštena uz prekršajnu prijavu zbog razbijanja prostorija SNS u Cvijićevoj ulici u ponedeljak uveče. Ispred Palate pravde, pred saslušanje, sačekale su je kolege, prijatelji i građani u znak podrške. Prema navodima studenata, nju je policija u utorak izvela iz autobusa na liniji 511 i privela je u policijsku stanicu, gde