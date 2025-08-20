Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške studentima (foto)

Blic pre 21 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške…

Pod sloganom "Mi ostajemo ispred sve dok pravda ne uđe unutra!", Novosađani okupljeni u Zborove građana zajedno sa studentima blokirali su ponovo jutros novosadsku Palatu pravde zbog, kako kažu, "hapšenja i nezakonitog procesuiranja svojih sugrađana". Za danas su najavljeni protesti u još nekoliko mesta u Srbiji.

Studentkinja Filozofskog fakulteta koja je privedena dok je bila u autobusu gradskog prevoza u Beogradu, saslušana je u Palati pravde u Beogradu, i puštena uz prekršajnu prijavu zbog razbijanja prostorija SNS u Cvijićevoj ulici u ponedeljak uveče. Ispred Palate pravde, pred saslušanje, sačekale su je kolege, prijatelji i građani u znak podrške. Prema navodima studenata, nju je policija u utorak izvela iz autobusa na liniji 511 i privela je u policijsku stanicu, gde
FOTO i VIDEO: Policija intervenisala i izgurala Novosađane sa ulaza u sud, uhapšen student PMF-a

Moj Novi Sad pre 22 minuta
Studentu Andreju određen kućni pritvor, pristalice SNS počele da se okupljaju (BLOG)

Novi magazin pre 21 minuta
Osmočasovna blokada suda u Novom Sadu, policija omogućila ulaz zaposlenima

RTS pre 1 sat
"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

Blic pre 1 sat
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene demonstrante (foto/video)

Blic pre 1 sat
OTKRIVAMO Kako su beogradske sudije za prethodni postupak Višeg suda uzdrmale igrokaz režima

Nova pre 2 sata
Studentu Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana

N1 Info pre 3 sata
"Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta": Dačić: "u 49 mesta okupilo se 33.000 ljudi, najviše u Pančevu"

Blic pre 22 minuta
Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Blic pre 22 minuta
Ambasador Bekerat sa Starovićem: Nadamo se uspešnoj saradnji Srbije i EU

Blic pre 2 minuta
Non-pejperska okupacija

Danas pre 7 minuta
Đilas: Rešenje krize oročena Vlada na 100 dana

Danas pre 1 sat