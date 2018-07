Zehofer oštro: "Neće me smeniti kancelarka koja je to samo zbog mene"

Uoči večerašnjeg kriznog samita CDU i CSU, na kojem će koalicioni partneri pokušati da pronađu rešenje za krizu povodom migracione politike, a koja preti vladi kancelarke Angele Merkel, nemački ministar unutrašnjih poslova i lider CSU Horst Zehofer ponovo je uputio oštre reči na račun predsednice nemačke vlade. - Neću dozvoliti da me smeni kancelarka koja je to postala samo zbog mene - rekao je Zehofer za "Zidojče cajtung". On time, kako...