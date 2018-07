Albanci sprečili mitropolita Amfilohija da služi liturgiju u Ulcinju (VIDEO)

Nakon toga došlo je do intervencije policije koja je obezbedila da mitropolit Amfilohije dođe do crkve, ali ne i da uđe na temelje Hrama "gde je bilo predviđeno služenje svete službe Božije". Naime, ova grupa izgrednika pokušala je da onemogući prilaz Crkvi, a predvodnik Sulejmani je kazao da su mitropolit, sveštenstvo i verni narod "došli da osvajaju" i da on kao Albanac muslimanske vere neće to da dozvoli jer "Crkva nije Mitropolijina i...