Antić: Narednih dana tender za strateškog partnera za RTB Bor

Narednih dana biće raspisan tender za izbor starteškog partnera za RTB Bor i u toku su poslednje pripreme, kaže ministar rudarstva Aleksandar Antić. On je, gostujući u Jutarnjem programu TV Prva rekao da se do sada ozbiljno interesovalo 11 kompanija koje su potpisale ugovor o poverljivosti. Kako je rekao, cilj je da se taj posao uradi na najkvalitetniji način i da nije kapitalno pitanje da li će to biti ove ili sledeće nedelje već da se to...