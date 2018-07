Uhapšen napadač na novinara Stefana Cvetkovića

Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava zbog nanošenja lakih telesnih povreda. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu. Cvetković je rekao agenciji Beta da je sedeo sa prijateljima u kafiću u Beloj Crkvi, kada mu je prišla nepoznata osoba i metalnim predmetom udarila ga po glavi. On je kazao da je potom pokušao da pobegne sa mesta događaja, ali da je napadač pokušao...