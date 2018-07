Kratak susret Brnabić i Haradinaja na samitu u Londonu

Iz Haradinajevog okruženja je stigla po drugi put molba da kosovski premijer lično objasni Brnabić situaciju od jutros, posle čega je došlo do kratkog susreta u kojem je Haradinaj izvinio zbog dogašaja na Kosovu i Metohiji. U dvominutnom susretu, Brnabić je bila uzdržana i prenela je kosovskom premijeru da ima utisak da kako odmiče dijalog, Priština je sve agresivnija i to neće pomoći. On se izvinio još jednim i rekao da ni sam nije bio...