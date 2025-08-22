Srpska lista: Odluka CIK-a je primer političke diskriminacije i izbornog inženjeringa

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Srpska lista saopštila je danas da je odluka Centralne izborne komisije Kosova (CIK), kojom nisu sertifikovani kandidati za gradonačelnike i odbornike, predstavlja još jedan primer političke diskriminacije i inženjeringa kojim kosovski premijer Aljbin Kurti nastoji da spreči učešće Srpske liste na izborima.

Ističe se da je takva odluka doneta uprkos činjenici da je nadležna Kancelarija za sertifikaciju potvrdila da svi kandidati Srpske liste u potpunosti ispunjavaju zakonske kriterijume. „Takvo ponašanje predstavlja težak udarac vladavini prava i dokaz je da međunarodna zajednica, i posle više od dve decenije, nije uspela da uspostavi pravedan i demokratski sistem, a da se njeni pozivi Kurtiju na poštovanje zakona i prava srpskog naroda ne uzimaju za ozbiljno, što bi,
Danas pre 4 sati
Kosovomeđunarodna zajednicaAljbin KurtiIzboriSrpska lista

