Danas sunčano i toplo, do 30 stepeni, uveče pljuskovi

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. Posle podne i uveče očekuje se lokalni razvoj oblačnosti uglavnom u zapadnim i jugozapadnim krajevima usloviće kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni Celzijusa. GZS/...