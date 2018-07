Makron: Srbija nema šanse za članstvo pre 2025. godine

Makron je, posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Parizu, rekao da Srbija nema nikakve šanse da uđe u Evropsku uniju 2025. godine, ukoliko se do tada ne sprovede reforma Unije. Ako se to ne dogodi do 2025. godine, ne treba imati iluzije. Ukoliko se reforme EU sprovedu u kraćem roku, tim bolje, izjavio je Makron. On je ocenio da ne bi bilo dobro da se EU, koja i sada loše funkcioniše, dodatno proširi. Moramo da imamo EU...