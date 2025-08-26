Radojević: Nelegitimna skupština Severne Mitrovice odlučila da preimenuje 87 ulica

Član predsedništva Srpske liste Milan Radojević izjavio je da je nelegitimna skupština opštine Severna Mitrovica na današnjem zasedanju donela odluku o preimenovanju čak 87 ulica u Severnoj Mitrovici, kao i da o održavanju sednice i samom dnevnom redu niko nije obavešten.

''O održavanju sednice, kao i o samom dnevnom redu niko nije obavešten, ni predstavnici medija i što je najgore ni građani opštine Severna Mitrovica, naročito Srbi koji čine apsolutnu većinu u ovoj opštini'', naveo je Radojević u saopštenju. Dodao je da nije bilo ni javnih konsultacija niti poziva na javnu raspravu da se pitaju građani šta misle o tome, u radu nelegalne komisije nije učestvovao niko iz srpske zajednice. Samim tim, kako je istakao, građani su o radu