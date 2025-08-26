Srpska lista posle odluke o promeni ulica u Severnoj Mitrovici: Odluke promenljive kao i ljudi

Srpska lista reagovala je danas na odluku Skupštine opštine Severna Mitrovica da se preimenuje čak 87 ulica u ovom gradu – iako je opštinska komisija za promenu naziva formirana još krajem maja, a odluka već izglasana na vanrednoj sednici danas. „Odluke su promenljive, kao i ljudi koji danas sede u tim odborničkim klupama, ali će iza njih ostati sramota i sejanje razdora između zajednica“, naveo je član predsedništva Srpske liste, Milan Radojević, sa druge strane,