Partizan u drugom kolu kvalifikacija za LE, nova pobeda nad Rudarom

Fudbaleri Partizana plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evropa, pošto su i večeras u Beogradu pobedili Rudar iz Pljevalja sa 3:0.Crno-beli su tako ukupnim rezultatom 6:0 eliminisali crnogorsku ekipu, koja nije bila dostojan protivnik šampionu Srbije.Golove u večerašnjem trijumfu Partizana postigli su Danilo Pantić u 11, Ognjen Ozegović u 44. i Rikarda Gomeša u 83. minutu.Partizan će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa igrati protiv litvanskog Trakaija koji je eliminisao kazahstanski Irtiš iz Pavlodara sa 1:0.Ekipa Miroslava Đukića je protiv Rudara u revanšu pružila vrlo dobro izdanje, koje je na kraju krunisano lepim golovima.Partizan je poveo pogotkom Pantića u 11. minutu, koji je realizovao akciju posle kornera, a asistenciju je zabeležio Sejduba Suma.Imao je Partizan inicijativu i posle vodećeg gola, ali sve do 44. minuta nije uspeo da duplira prednost. Sve nedoumice oko pobednika ovog dvomeča, ako ih je uopšte i bilo posle prvog meča, rešio je Ožegović u 44. minutu.Nemanja G. Miletić je centrirao sa levog boka, a u šesnaestercu je pronašao Ožegovića koji je loptu glavom prosledio u gol Rudara.Crno-beli su u drugom delu meča ponovo imali potpunu inicijativu, a najbolju priliku imao je Saša Zđelar u 72. minutu, međutim, on loptu sa svega par metara nije uspeo da prosledi u mrežu Rudara nakon prekida koji je izveo Zoran Tošić.Konačan rezultat na stadionu Partizana postavio je Gomeš u 83. minutu. On je nakon solo akcije prevario trojicu defanzivaca Rudara i sjajnim udarcem doveo crno-bele do 3:0.