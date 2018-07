Haradinaj: Podela za mene znači rat

On je za RTV Dukađini rekao da pipnuti teritoriju znači rat, prenosi KoSSev. „Podela za mene znači rat, ja kažem to bez oklevanja i rizično je da se govori o podeli“, rekao je Haradinaj, govoreći o pitanju razmene teritorija. Prema njegovim rečima, svako ko pominje podelu doneće tragediju na Balkan. „Nije dobro spominjati podelu. Svako ko spominje podelu, iz bilo kog razloga, greši, doneće tragediju na Balkan“, rekao je premijer Kosova. On...