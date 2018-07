Strpljivo na granici: Pojačan saobraćaj na prelazima, čeka se i do dva sata

Na graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, a putnička vozila čekaju i do dva sata, saopštio je danas AMSS. Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, na prelazima Horgoš sa Mađarskom i Gostun i Špiljani sa Crnom Gorom, zadržavanja su do 60 minuta. Na prelazu Gradina sa Bugarskom zadržavanja su do 30 minuta, dok se na prelazu Preševo sa Makedonijom čeka i do 120 minuta. Kako se navodi, često dolazi do formiranja dužih kolona vozila...