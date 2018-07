AMSS: Na frekventnim prelazima automobili čekaju do jedan sat

Na frekventnim graničnim prelazima putnička vozila čekaju do jedan sat, ali se to tokom noći može povećati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije. Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, na frekventnim prelazima kao što su Horgoš, Gradina, Preševo, Batrovci i Gostun, zadržavanja za putnička vozila su u intervalima od 30 do 60 minuta, sto se tokom noći može povećati. Na ostalim prelazima čekanja nisu duža od 30 minuta....