Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Beta pre 7 minuta

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i građani blokirali su jutros ulaz u zgradu pravosudnih organa u tom gradu, u znak protesta zbog, kako tvrde, neosnovanih hapšenja nakon protesta.
 
 
Na sva četiri ulaza u zgradu nalaze se kordoni policije, a iz Ulice Maksima Gorkog zaposleni su nakon 8.30 počeli da ulaze na posao iza kordona policije.
 
Okupljeni građani im viču "Ua", i dobacuju, a prave i buku duvanjem u pištaljke, vuvuzele i lupaju u bubnjeve.
 
Jedna traka u Maksima Gorkog je blokirana nakon što je policija potisnula građane sa trotoara, kako bi obezbedila da zaposleni mogu da priđu ulazu i uđu u zgradu.
 
Reč je o jednom od sporednih ulaza u zgradu pravodsusnih organa.
 
Oko zgrade prisutan je veliki broj vozila policije. Dodatna grupa policajaca je ušla u zgradu suda.
 
Policija je privela pokrajinskog poslanika Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoja Jovovića kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza.
 
Blokada je počela jutros nakon 6.00 časova, a studenti su naveli da je ona čin otpora "protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad našim kolegama i prijateljima".
 
Oni zahtevaju hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave, "uključujući optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog ubistva".
 
U obrazloženju razloga za početak nove blokade zgrade pravosudnih organa oni ističu da je do sada pritvor do 30 dana određen za njihovih 12 saboraca.
 
Šestorici koji se terete za pokušaj teškog ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Odred vojne policije specijalne namene "Kobre", tokom prošlonedeljnog protesta u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana.
 
 
 
 
Počela blokada zgrade novosadskog suda
 
 Studenti u blokadi fakulteta novosadskog Univerziteta i građani blokirali su jutros ulaz u zgradu pravosudnih organa  u Novom Sadu zbog, kako su naveli, neosnovanih hapšenja u tom gradu.

Oni su se rasporedili na sva četiri ulaza u zgradu i ne dozvoljavaju nikome da uđe.

Policija je prisutna u zgradi i iza ograde na zadnjem ulazu.

Za sada je mirno, a zaposleni su nedaleko od zgrade i ne ulaze.

Građani prave buku duvanjem u pištaljke, vuvuzele i lupaju u bubnjeve.

Sutjeska ulica nije blokirana za saobraćaj.

Studenti su naveli da je ta blokada čin otpora "protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad našim kolegama i prijateljima".

Oni zahtevaju hitno puštanje na slobodu svih koji su, kako tvrde, pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave, "uključujući optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog ubistva".

U obrazloženju razloga za početak nove blokade zgrade pravosudnih organa oni ističu da je do sada pritvor do 30 dana određen za njihovih 12 saboraca.

Šestorici koji se terete za pokušaj teškog ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Odred vojne policije specijalne namene "Kobre", tokom prošlonedeljnog protesta u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana.

Petorica su u zatvoru na Klisi, dok je šesti, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom.

Građani su prethodno protestovali ispred zgrade suda u nedelju i u ponedeljak, kada je i odlučeno da se od danas započne blokada zgrade.

(Beta, 19.08.2025)

Povezane vesti »

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

N1 Info pre 2 minuta
Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 36 minuta
Od 15 uhapšenih na protestu u Valjevu za osmoro određen kućni pritvor

Od 15 uhapšenih na protestu u Valjevu za osmoro određen kućni pritvor

Danas pre 7 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu, uhapšen…

Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Okupljeni traže puštanje na slobodu uhapšenih, policija okružila zgradu, uhapšen poslanik PSG (foto)

Blic pre 22 minuta
Privođenje poslanika Jovovića: „Ruke su vam krvave!“

Privođenje poslanika Jovovića: „Ruke su vam krvave!“

Vreme pre 21 minuta
Napeto ispred suda u Novom Sadu: Uhapšen poslanik Radivoje Jovović VIDEO

Napeto ispred suda u Novom Sadu: Uhapšen poslanik Radivoje Jovović VIDEO

Nova pre 2 minuta
Blokada suda u Novom Sadu, došlo do naguravanja sa policijom

Blokada suda u Novom Sadu, došlo do naguravanja sa policijom

NIN pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadVuvuzela

Društvo, najnovije vesti »

Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

N1 Info pre 31 minuta
(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

N1 Info pre 2 minuta
Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 36 minuta
Olenik (LSV): Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

Olenik (LSV): Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

Beta pre 37 minuta
Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Beta pre 7 minuta