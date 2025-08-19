Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i građani blokirali su jutros ulaz u zgradu pravosudnih organa u tom gradu, u znak protesta zbog, kako tvrde, neosnovanih hapšenja nakon protesta.

Na sva četiri ulaza u zgradu nalaze se kordoni policije, a iz Ulice Maksima Gorkog zaposleni su nakon 8.30 počeli da ulaze na posao iza kordona policije.

Okupljeni građani im viču "Ua", i dobacuju, a prave i buku duvanjem u pištaljke, vuvuzele i lupaju u bubnjeve.

Jedna traka u Maksima Gorkog je blokirana nakon što je policija potisnula građane sa trotoara, kako bi obezbedila da zaposleni mogu da priđu ulazu i uđu u zgradu.

Reč je o jednom od sporednih ulaza u zgradu pravodsusnih organa.

Oko zgrade prisutan je veliki broj vozila policije. Dodatna grupa policajaca je ušla u zgradu suda.

Policija je privela pokrajinskog poslanika Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoja Jovovića kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza.

Blokada je počela jutros nakon 6.00 časova, a studenti su naveli da je ona čin otpora "protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad našim kolegama i prijateljima".

Oni zahtevaju hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave, "uključujući optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog ubistva".

U obrazloženju razloga za početak nove blokade zgrade pravosudnih organa oni ističu da je do sada pritvor do 30 dana određen za njihovih 12 saboraca.

Šestorici koji se terete za pokušaj teškog ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Odred vojne policije specijalne namene "Kobre", tokom prošlonedeljnog protesta u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana.

Počela blokada zgrade novosadskog suda

Studenti u blokadi fakulteta novosadskog Univerziteta i građani blokirali su jutros ulaz u zgradu pravosudnih organa u Novom Sadu zbog, kako su naveli, neosnovanih hapšenja u tom gradu.