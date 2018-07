Deo Novog Sada i Sremskih Karlovaca trenutno bez vode

Novi Sad - Deo centra Novog Sada i deo Sremskih Karlovaca trenutno su bez vode zbog havarije. Trg republike bez vode ostaje do 14 sati, a ulice Skerlićeva i Save Vukovića do 10 sati. U Sremskim Karlovćima do 14 sati vode neće biti na Trgu Branka Radićevića, u Karađorđevoj i okolnim ulicama. Iako je prvobitno iz JKP "Vodovod i kanalizacija" najavljeno da danas neće biti planiranih radova, zbog havarija sada postoji mogućnost da će, ukoliko za...