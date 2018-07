Objavljen snimak nakon gašenja požara u pojedinim grčkim mestima (Video)

Prema poslednjim zvaničnim informacijama 74 osoba je poginulo, dok je veliki broj povređen, u stravičnom požaru koji je izbio u okolini grčke prestonice koji traje već tri dana.

Društvene mreže već treći dan preplavljuju fotografije i snimci zabeleženi na licu mesta na kojima se može videti užas koji je snašao nesrećne ljude koji su se našli u jeku buktinje. I am not going to post the death we saw... Just know one thing: I ve been in many fires all these years. This one is the worst... its horrible... #GreeceFires #Greece #Rafina #Mati pic.twitter.com/A1q9eimADo — Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) 24. јул 2018....