Danas toplo i nestabilno, popodne padavine

Jutarnje temperature od 16 do 20, a najviše dnevne od 27 do 31 stepena. I u Beogradu će biti toplo i nestabilno, a popodne i uveče očekuju se lokalni pljuskovi. Temperature od 20 do 31 stepena. Nepovolјne biometeorološke prilike izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Preporučuje se pridržavanje saveta lekara i smanjenje aktivnosti. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivane meteoropatske...