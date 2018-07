Danas promenljivo oblačno sa pljuskovima

Više padavina očekuje se posle podne i uveče, saopštio je RHMZ. Duvaće uglavnom slab, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najvisa dnevna od 27 do 31 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblacno toplo i nestabilno, posle podne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, najvisa dnevna oko 31 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 5. avgusta, biće...