Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Ministri Vlade Srbije večeras su došli u Pionirski park.

U kampu ispred Skupštine Srbije u Pionirskom parku nalaze se pristalice SNS i direktori javnih preduzeća, pišu Novosti. U Pionirskom parku su ministri Siniša Mali, Nikola Selaković, Adrijana Mesarović, Marko Đurić. Ministar finansija Siniša Mali se oglasio na Instagramu. - Došli smo večeras ovde ispred Narodne skupštine da damo podršku ljudima koji žele da uče, da se obrazuju, da normalno žive i rade, da se kreću. Ljudima koji žele normalnu i pristojnu zemlju.